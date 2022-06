Il concerto inizialmente previsto per martedì 7 giugno in occasione dell’iniziativa “Di martedì” e rinviato per maltempo verrà recuperato venerdì 24 giugno in occasione del Summer White Friday promosso da “Bagnacavallo fa centro”.

Alle 21 in piazza della Libertà a Bagnacavallo si esibiranno pertanto i Nineteen Test, band di alternative rock.

Partecipazione libera e gratuita.

Inoltre per tutta la giornata ci saranno sconti e promozioni speciali nei negozi aderenti e la sosta a pagamento in piazza della Libertà e in via Mazzini sarà sostituita dalla sosta a disco orario per 60 minuti.

Le iniziative “Di martedì” si concluderanno martedì 28 giugno, come sempre all’insegna di mercatini creativi e dei ragazzi, giochi e animazioni, musica e street food e negozi aperti per lo shopping al chiaro di luna.