L’Agenzia regionale di Protezione Civile ha emanato un’allerta, che fino alla mezzanotte di oggi è rossa per criticità idraulica mentre per domani, lunedì 21 ottobre, è arancione.

La piena del Lamone a Traversara ha nel frattempo causato un leggero trafilamento nell’argine, che al momento non sta causando particolari criticità e che è gestito dalla ditta incaricata dei lavori. Si sta operando per risolvere il problema il più presto possibile, resta tuttavia in vigore l’ordinanza di evacuazione totale temporanea degli abitanti in due delle zone colpite dalle precedenti ondate di maltempo, cioè Traversara e Borghetto di Traversara, mentre è stata revocata quella riguardante l’area di via Muraglione a Boncellino.

Continua a funzionare il centro di accoglienza presso la palestra delle scuole elementari di Bagnacavallo, con ingresso da via Cavour.

Le piogge sono cessate ma prosegue il monitoraggio coordinato da Comune e Protezione Civile e i tecnici del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale si stanno occupando del controllo dei canali del reticolo secondario, dove continuano a non registrarsi particolari criticità.

Da domani riapriranno tutti i servizi, a partire dalle scuole e dai cimiteri.

Si ricorda che è severamente vietato accedere agli argini.

Per emergenze: 800 072525