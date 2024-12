Mercoledì 18 dicembre a partire dalle 19.15 si terrà in piazza della Libertà, a Bagnacavallo, la Festa di fine anno organizzata in occasione dell’ultima lezione dei corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri.

«A pochi giorni di distanza dalla Giornata mondiale dei Diritti umani, in questo anno così difficile e con tante violazioni del principio di umanità dall’Africa all’Europa e all’Asia – spiegano gli organizzatori – allieve e allievi, accompagnati dai docenti, incontreranno cittadini e associazioni solidali per scambiare brevi pensieri e letture.»

Al termine del momento di ritrovo, alle 19.45 circa, ci si sposterà all’ex Circolo Frassati per un piccolo ristoro con dolci, panettone e bevande calde.

L’iniziativa è organizzata dallo staff dei docenti dei corsi di lingua italiana e cultura civica di Bagnacavallo con la Rete Restiamo Umani e le associazioni: Coordinamento per la Pace, Help for Family, Jam Salam, Cittadino Attivo, Comunicando, HumuSapiens, Caritas, Ciif, Circolo Arci Casablanca Villanova, Spi-Cgil, Anpi, Amici di Neresheim, Wartime Friends.

I corsi di lingua italiana e cultura civica per stranieri sono organizzati a Bagnacavallo dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Ravenna e dall’associazione di volontariato Coordinamento per la Pace, in collaborazione con il Comune e la Biblioteca Taroni, l’associazione interculturale Jam Salam, la Rete Restiamo Umani e l’Istituto Comprensivo Berti.