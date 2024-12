Sarà un altro intenso weekend di iniziative quello che precede il Natale per Bagnacavallo e le sue frazioni, fra animazioni, mostre, presepi, concerti e molto altro.

Venerdì 20 dicembre ci si ritroverà all’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova per la “Notte dei presepi”: la serata inizierà alle 18 con la “Camminata sotto le stelle” a cura del gruppo Villanordic e proseguirà alle 19.30 con la cena-concerto con menu delle feste, canti natalizi e canzoni del cuore con il gruppo “A voj cantè neca me”. Per l’occasione ci sarà l’apertura straordinaria della mostra di presepi creativi “La Capanna del Bambinello”, che è visitabile fino al 31 gennaio.

Sabato 21 dicembre sarà davvero fitto di appuntamenti. Oltre alle celebrazioni promosse per l’80° della Liberazione di Bagnacavallo, tanti eventi natalizi saranno proposti dalle associazioni del territorio.

Si inizierà alle 15 nell’atrio del Municipio con “Venghino signori venghino”, uno spettacolo tra cantastorie, arte e musica scritto, diretto e interpretato da Matteo Curatella, scenografia di Brina Babini, costumi di Giulia Rossi. L’evento è pensato da Biblioteca Taroni e associazione Comunicando per chiudere il lungo anno di attività ed eventi curati per grandi e piccoli. Si proseguirà poi in piazza della Libertà, dove alle 16.30 si potrà assistere allo show di “Billo Circus” e dalle 17 si terrà “Bon Nadel Tabec”, una festa fra musica e street food con Sporting Bagnacavallo Futsal e 48012 Contest.

In serata ci sarà un doppio appuntamento musicale. Alle 20.30 la Corale Ebe Stignani diretta dal maestro Giorgio Coppetta Calzavara si esibirà in “Un Natale di pace”: il concerto avrà inizio al Sacrario per celebrare l’80° anniversario della Liberazione per poi proseguire alla chiesa di San Giovanni. Alle 21 al Teatro Goldoni l’ensemble Il Tetraone proporrà, nell’ambito della rassegna “Libera la musica”, il concerto “Louise Farrenc – Una donna compositrice nella Parigi del 1840”.

Il weekend si concluderà domenica 22 dicembre con una nuova serie di iniziative. Alle 11 presso la Chiesa del Suffragio sarà inaugurata la mostra “La magia del Natale”, collettiva a cura dell’associazione Arte e Dintorni per condividere le emozioni magiche suscitate dal Natale. Alle 15 ci si potrà spostare a Masiera presso il parco del Senio per una “Tombola antifascista” organizzata dall’associazione L’Olmo (in caso di maltempo, presso il centro civico). Inoltre alle 15.30 ci si potrà nuovamente divertire in piazza della Libertà con “Billo Circus”.

Sempre domenica 22 dicembre sarà il primo giorno di apertura del “Presepe animato meccanicamente” di Villa Prati, il tradizionale e apprezzato allestimento curato dall’associazione Amici del Presepe con materiali di recupero e una rinnovata scenografia che ricrea le scene della natività in un paesaggio studiato fin nei minimi particolari (orario: festivi ore 14.30-19, feriali dal 27/12 al 5/1 ore 14.30-17.30).

Sono inoltre visitabili le mostre “La rivoluzione del segno” al Museo civico delle Cappuccine, la collettiva di ceramica e illustrazioni “777” presso la chiesa di San Girolamo, “Nell’ombra di una panchina rossa” al centro civico di Gorie, “In Sunny Italy” alla Sala di Palazzo Vecchio (inaugurazione sabato 21 ore 17).

Nel fine settimana la rassegna Cinema Palazzo Vecchio propone il film “Una terapia di gruppo” di Paolo Costella.

“Bagnacavallo d’inverno” è promosso dal Comune con la rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, le associazioni e i Consigli di Zona.

Informazioni e programma completo:

0545 280890

Fb: Comune Bagnacavallo