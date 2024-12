Dopo l’accensione delle luminarie e i diversi eventi dello scorso weekend, è denso di iniziative anche il secondo fine settimana di “Bagnacavallo d’inverno”, calendario promosso dal Comune con la rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, le associazioni e i Consigli di Zona.

Sabato 7 dicembre, alle 15 Palazzo Vecchio ospita “L’irrinunciabile sogno di Cosimo Piovasco di Rondò”, spettacolo di Officina teatrale Actuar (a cura del Festival Verde Brillante.

Alle 16 in piazza della Libertà c’è poi “Super Hit 2000”, la più celebre musica degli anni duemila accompagnata da street food e animazioni, a cura di “Bagnacavallo fa Centro”.

In serata, la Bottega dello Sguardo propone alle 21 presso la propria sede “Paesaggi del presepe”, dialoghi dell’attesa a conclusione del triennio dedicato al paesaggio, con una riflessione partecipata sui paesaggi raccontati e rappresentati nei presepi.

Alle 20.45 al Teatro Goldoni c’è la seconda serata dei concerti di beneficenza “Light of day”: Andrea Rock presenta Joe D’Urso, Williams Honor, Lorenzo Semprini, Simone Bertanza, James Maddock, Bobby Mahoney.

Domenica 8 dicembre, alle 9.50 passa per il centro di Bagnacavallo la “100 miglia dei Presepi”, raduno di auto storiche in programma poi per tutta la giornata presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova.

Alle 14.30 in piazza della Libertà si possono ascoltare dal vivo le Colinde, canzoni natalizie della tradizione rumena ortodossa in collaborazione con la parrocchia ortodossa di Lugo e Bagnacavallo, a cura della Caritas parrocchiale.

Alle 16 presso il Teatro Goldoni si tiene il concerto lirico “Note d’autunno… Ricordando Ebe Stignani”, nel 50° anniversario della morte della celebre mezzosoprano di origini bagnacavallesi, con ospite d’onore il soprano Wilma Vernocchi. A seguire aperitivo e presentazione dell’Olio del vicinato. A cura della Pro Loco di Bagnacavallo.

Nelle frazioni, alle 15 presso il centro civico di Glorie c’è la Festa di Natale organizzata dal Consiglio di Zona e dalla Polisportiva Glorie, mentre a Villanova alle 19.30 si accendono gli alberi in piazza Tre Martiri e alle 20, in parrocchia, il centro sociale Il Senato invita a un concerto di voci bianche.

Quanto al film del fine settimana, per la dodicesima edizione della rassegna “Cinema Palazzo Vecchio” viene proiettato “La stanza accanto” di Pedro Almodóvar, sabato alle 21 e domenica alle 16 e alle 21.

Per le mostre, al Museo civico delle Cappuccine si può visitare “La rivoluzione del segno”, con opere grafiche di alcuni tra gli artisti più importanti degli ultimi due secoli, dagli impressionisti agli espressionisti, da Gauguin e Cezanne, a Klee, Picasso e Morandi. Orari: 10-12.30 e 14.30-19. La chiesa del Suffragio ospita invece, fino a domenica 8 dicembre, i “110 anni di storia del Bagnacavallo Calcio”, mostra documentaria con foto dell’archivio della società e di Gianni e Diego Bracci. Orari: sabato ore 17-19, domenica 10-12 e 17-19. Infine, sabato 7 dicembre si inaugura alle 17 la collettiva di ceramica e illustrazioni “777” presso la chiesa di San Girolamo. Curata dalla ceramista Mirta Morigi e dall’illustratrice Laura Zavalloni di Urban Sketchers Faenza, domenica 8 la mostra è visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Informazioni e programma completo di “Bagnacavallo d’inverno”:

0545 280890

Fb: Comune Bagnacavallo