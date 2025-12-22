È tempo di scambi di auguri nelle frazioni del territorio comunale, mentre a Bagnacavallo diversi appuntamenti arricchiranno questi giorni di festa fra circo, cinema e arte.

Martedì 23 e mercoledì 24 dicembre alle 16 andrà in scena in piazza della Libertà il “Billo Circus”, un momento di magia e divertimento per grandi e piccoli (in caso di maltempo, gli spettacoli saranno rinviati a data da destinarsi).

Sempre nel giorno della vigilia appuntamenti ci saranno anche nelle frazioni, in collaborazione con i Consigli di zona e le associazioni locali. Si inizierà alle 14 da Villanova con un laboratorio creativo in piazza Tre Martiri e a seguire una merenda per tutti, mentre alle 16 ci si potrà ritrovare a Traversara per un pomeriggio natalizio al Bar Dante e, dopo la messa delle 22, per il tradizionale scambio di auguri al centro civico. A Rossetta, alle 18.30, Babbo Natale arriverà in piazza don Babini con doni e punto ristoro. Alle 21, infine, l’appuntamento sarà a Boncellino per un brindisi natalizio.

Il giorno di Santo Stefano, venerdì 26 dicembre, alle 9.30 prenderà il via dall’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova la Camminata dei Presepi.

La rassegna Cinema Palazzo Vecchio avrà un programma speciale per il periodo natalizio. Per i più piccoli sarà proiettato da mercoledì 24 a martedì 30 alle 16 e domenica 28 alle 10 e alle 16 “Un topolino sotto l’albero” di Henrik Martin Dahlsbakken, mentre per gli adulti sarà proposto, da mercoledì 24 a martedì 30, alle 21, “Il Maestro” di Andrea di Stefano.

La mostra “Mattia Moreni. Dalla formazione a L’ultimo sussulto prima della grande mutazione – Dagli esordi ai cartelli”, allestita all’ex Convento di San Francesco di Bagnacavallo, sarà aperta secondo il normale orario a eccezione del giorno di Natale e una visita guidata è in programma venerdì 26 alle 16.

Sono inoltre visitabili i presepi allestiti a Villanova presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri e a Villa Prati nelle ex scuole della frazione.

Gli appuntamenti di “Bagnacavallo d’inverno” proseguiranno fino all’Epifania e sono realizzati grazie al contributo di Stogit Adriatica – Snam.

Info e programma completo: