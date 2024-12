Sono tanti gli appuntamenti che la Biblioteca comunale Taroni di Bagnacavallo propone per quest’ultimo mese dell’anno.

Mercoledì 4 dicembre, presso la saletta didattica delle Cappuccine, prenderà il via la piccola rassegna intitolata “Narrazioni intorno all’Ottantesimo”, nell’ambito del più ampio calendario delle riflessioni intorno all’ottantesimo anniversario della Liberazione di Bagnacavallo e della provincia.

L’incontro di mercoledì 4 vedrà protagonisti i documenti dell’Archivio storico comunale raccontati da Patrizia Carroli a testimonianza degli anni di occupazione nazifascista e di guerra. Seguiranno due antologie di racconti dedicati alla Liberazione e presentati dagli autori Ivano Artioli e Guido Ceroni, rispettivamente mercoledì 11 e mercoledì 18 dicembre.

I tre incontri sono in programma alle 20.30.

La mattina di sabato 14 dicembre, in biblioteca, Elena e Francesca dell’associazione Tralenuvole Ravenna proporranno alle 10 una lettura e un laboratorio a tema natalizio per tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 7 anni d’età. Poi nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30 è previsto un nuovo appuntamento con i giochi da tavolo e di ruolo insieme alle associazioni La Gilda del Leone Rosso di Faenza, la Compagnia dell’Obelisco di Ravenna e Games on Board di San Lazzaro. Per questa attività di promozione ludica, che ha preso il via l’anno passato riscuotendo molto successo, la biblioteca di Bagnacavallo è risultata tra i 14 vincitori dell’International Games Month aggiudicandosi una fornitura di nuovi giochi da tavolo. L’appuntamento è rivolto a persone di ogni età.

Infine, il 21 dicembre alle 15, per concludere l’anno la Biblioteca Taroni, assieme all’associazione Comunicando che la supporta nelle attività destinate ai più piccoli, offrirà a tutte le bambine e i bambini e ai loro accompagnatori uno spettacolo di cantastorie nell’atrio del Palazzo comunale. “Venghino Venghino”, di e con Matteo Curatella, sarà il modo, tra balli, canzoni e risate, per scambiarsi gli auguri di Natale.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero e gratuito.

La Biblioteca Taroni e la saletta delle Cappuccine sono in via Vittorio Veneto 1.