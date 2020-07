Prendono il via martedì 14 luglio con gli appuntamenti Di martedì sera gli eventi di Bagnacavallo d’estate 2020, in programma fino a settembre.

Promosse dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro”, le iniziative Di martedì sera propongono il 14, il 21 e il 28 luglio negli angoli più suggestivi del centro storico musica e animazione, oltre allo shopping al chiaro di luna. In particolare alle 21.15 di martedì 14 ci sarà in piazza della Libertà la musica del Doremi Trio, pop-jazz internazionale con Alessandro Guidi, Cecilia Ottaviani e Francesca Ferri.

Sempre martedì 14 presso il chiostro di San Francesco comincerà la stagione di teatro all’aperto di Accademia Perduta/Romagna Teatri dal titolo Torniamo a divertirci. Il primo ospite della rassegna sarà Vito con il suo spettacolo di atmosfere Estate nella bassa. Ingresso: 15 euro. Inizio alle 21.15. Info: 0545 64330 – info@accademiaperduta.it – www.accademiaperduta.it.

Saranno poi molti altri gli eventi proposti nel cartellone di Bagnacavallo d’estate 2020 che, come ha commentato l’assessore alla Cultura Monica Poletti, «consentiranno di vivere l’estate nella nostra bellissima città in un modo nuovo e coinvolgente.»

Oltre all’arena d’estate presso l’arena delle Cappuccine con proiezioni ogni sera a cura del Cinecircolo Fuoriquadro, proseguirà nel chiostro di San Francesco la rassegna teatrale Torniamo a divertirci con Accademia Perduta (appuntamenti il 21 e 28 luglio e il 2, 4, 7 e 22 agosto).

Sempre il chiostro di San Francesco accoglierà nelle settimane successive numerosi appuntamenti: dal concerto di Margherita Vicario per la rassegna Mutazioni Post a cura di Radio Sonora (23 luglio ore 21) al Festival Strade Blu (11 agosto ore 21.30), dalla Festa resistente dell’Anpi (25-26 luglio) al jazz di Crossroads (4 settembre). Qui si svolgerà inoltre tutta l’edizione 2020 di Bagnacavallo Festival a cura dell’associazione Controsenso (5, 8, 13, 20, 25, 28 agosto e 1 settembre), che avrà un’anteprima domenica 19 luglio a partire dalle 20 con una serata fra musica e ricordi dedicata al musicista Franco Ranieri.

A questi eventi si aggiungeranno appuntamenti specifici proposti dall’Albergo Antico Convento San Francesco (24 e 31 luglio), che offrirà inoltre un servizio bar serale dalle 19 alle 23 e proporrà numerose attività nel corso dell’estate con Quel che passa il Convento.

Il chiostro delle Cappuccine accoglierà a partire da agosto gli appuntamenti promossi dalla Biblioteca Taroni, con una serata assieme alla Bottega dello Sguardo (3 agosto), gli incontri con gli autori del Bibliocaffè (17 e 24 agosto), la premiazione del concorso letterario Il racconto in 10 righe (31 agosto) e ScrittuRa Festival (8 settembre). A questi si aggiungeranno una lettura per bambini in occasione del primo compleanno del Monumento al cadere al Parco delle Cappuccine (21 agosto) e un evento a cura dell’associazione Wartime Friends (4 settembre).

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo, infine, per tutta l’estate proporrà incontri, eventi e visite guidate a cura dell’associazione Civiltà delle Erbe Palustri.

I posti per partecipare a concerti, spettacoli e presentazioni saranno limitati per consentire il rispetto delle normative anti Covid-19. La prenotazione è vivamente consigliata rivolgendosi agli organizzatori dei singoli eventi.

Per informazioni e programma generale: www.comune.bagnacavallo.ra.it

0545 280889 cultura@comune.bagnacavallo.ra.it

Facebook: Comune Bagnacavallo

programma fronte bagnacavallo estate2020programma retro bagnacavallo estate2020