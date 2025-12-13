Momenti di tensione nella serata di venerdì a Bagnacavallo, dove un 41enne italiano è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Conselice e del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lugo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti davanti a un noto bar del centro dopo alcune segnalazioni che denunciavano il comportamento molesto dell’uomo nei confronti dei clienti. Dopo aver riportato la calma, i Carabinieri hanno iniziato le operazioni di identificazione, ma il 41enne, insofferente al controllo, ha reagito con insulti e minacce, attirando anche l’attenzione dei passanti.

Invitato a salire sull’auto di servizio per essere accompagnato in caserma, l’uomo ha dato in escandescenze, iniziando ad agitarsi fino a spingere e strattonare uno dei militari. A quel punto è scattato l’arresto. Durante la perquisizione, nelle sue tasche sono stati rinvenuti un cutter con lame di ricambio e una piccola quantità di sostanza stupefacente.

Il Pubblico Ministero di turno ha assunto la direzione delle indagini e disposto per l’arrestato la misura degli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Ravenna ha successivamente convalidato l’arresto senza applicare ulteriori misure.

L’episodio rientra nel più ampio servizio di controlli messo in campo dai Carabinieri della Compagnia di Lugo nel fine settimana, con verifiche intensificate nelle zone di maggior afflusso in vista del periodo natalizio. Nel corso delle attività è stato anche rintracciato un uomo straniero, ricercato per una condanna definitiva a un anno e mezzo per maltrattamenti in famiglia: è stato arrestato e trasferito in carcere.

Nella stessa notte, i Carabinieri di Cotignola sono intervenuti su un incidente stradale autonomo. Il conducente, un cittadino italiano, è risultato positivo all’alcoltest con valori oltre il doppio del limite consentito. Per lui sono scattati il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.

I controlli dell’Arma proseguiranno nei prossimi giorni nei principali centri del territorio lughese.