Una mostra di pittura, scultura e ceramica è in programma dal 9 al 16 febbraio presso l’atrio del Palazzo Comunale di Bagnacavallo in occasione dell’assemblea annuale dell’associazione Arte e Dintorni. La mostra collettiva sociale verrà inaugurata alla presenza del sindaco Eleonora Proni alle 11.30 di domenica 9 febbraio.

Quattordici sono gli artisti che espongono: Rossella Civolani, Stellina Conti, Clorinda Dell’Aquila, Laura Dolcini, Mario Ferniani, Anna Giargoni, Amissão Lima, Miria Manzoni, Roberto Marchini, Mauro Petrini, Giovanni Pini, Luisa Tabanelli, Marino Trioschi e Otello Turci.

La mostra, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino a domenica 16 febbraio nei seguenti orari: festivi 10-12 e 15-19, feriali 15-18.30. Il Palazzo Comunale è in piazza della Libertà 12. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.

Arte e Dintorni è un’associazione culturale nata a Bagnacavallo nel 1996. Già il titolo ne lascia intuire gli interessi e le linee programmatiche: Arte e Dintorni si propone di vivere e far vivere l’arte in ogni sua manifestazione promuovendo scambi culturali, attività artistiche articolate, organizzare manifestazioni e dibattiti e attività di solidarietà. Arte e Dintorni è aperta a tutti, molti sono i suoi iscritti e numerosi gli artisti che ne fanno parte. In questi anni Arte e Dintorni, oltre a varie estemporanee in diverse parti della Romagna, ha allestito mostre con artisti di prestigio nazionale. Organizza una Biennale per Giovani Scultori.