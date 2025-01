Il secondo appuntamento della rassegna CuCù (curiosità culturali) 2024/25 è in programma giovedì 9 gennaio nella sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo.

Alle 21 il Goose Trio – Cecilia Ottaviani (voce), Davide Tardozzi (chitarra) e Riccardo Trasselli (contrabbasso) – proporrà un viaggio attraverso le sonorità di jazz e bossanova.

Cecilia Ottaviani inizia a studiare canto da giovanissima, dapprima con il canto moderno, proseguendo poi con lo studio del canto lirico. Voce del quartetto Miss Cecily & Her Hot Strings, collabora stabilmente con l’Orchestra La Corelli di Ravenna. Dal 2020 dirige il coro gospel The Colours of Freedom di Bagnacavallo.

Davide Tardozzi ha suonato e inciso con: Giulia Facco Quintet, Roberto De Nittis, Orange Combutta, Orchestra La Corelli. Si è esibito in numerose rassegne jazz al fianco di Marco Tamburini, Stefano Onorati, Stefano Paolini, Massimo Morganti, David Boato, Vincenzo Vasi.

Riccardo Trasselli, dopo aver conseguito il diploma in contrabbasso classico, inizia la sua carriera con diverse orchestre Italiane. Attualmente è coinvolto in formazioni che spaziano dal jazz alla musica popolare.

Cucù prevede poi, tra gennaio e marzo, altri tre giovedì sera di spettacolo dal vivo, concerti e narrazioni, progettati per la sala di Palazzo Vecchio e proposti sempre in una situazione informale, come in un club.

La rassegna è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso con il patrocinio del Comune. Sostenitori principali: Credito cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese; Avis; Natura Nuova; Bottega Matteotti; Chiribilli. Altri sostenitori: Circolo Arci Casablanca, Associazione Amici di Neresheim, Associazione musicale Doremi.

Anche per questa edizione l’immagine della rassegna è tratta da un acquerello di Cinzia Baccarini.