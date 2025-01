Martedì 14 gennaio si è insediata la Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Bagnacavallo per l’anno scolastico 2024/2025.

All’incontro, che si è tenuto nella sala del Consiglio comunale, sono intervenuti il sindaco Matteo Giacomoni, l’assessora alle Politiche sociali Maura Zavaglini e l’assessore a Scuola e formazione Fabio Bassi. Hanno partecipato inoltre le insegnanti referenti Lara Muccioli e Anna Maria Malgieri e la facilitatrice Michela Placci.

Nel corso della seduta si sono insediati gli studenti eletti dai loro compagni. In base al regolamento della Consulta, infatti, gli alunni di ogni classe eleggono due studenti che li rappresentino. Quest’anno, per la prima volta, oltre alle classi delle scuole secondarie di primo grado hanno partecipato le classi quinte delle primarie di Bagnacavallo e Villanova.

Prima delle elezioni ogni candidato ha tenuto un breve discorso in cui ha spiegato le proprie idee per la Consulta. La Consulta ha poi eletto il presidente Cesare Minghini (III A di Bagnacavallo) e la vicepresidente Grace Zavatta (III C di Bagnacavallo). Referenti per Villanova sono Valentino Zannoni (V E) e Noemi Meca (V E).

All’interno del progetto “conCittadini” della Regione Emilia-Romagna, nei prossimi incontri la Consulta affronterà il tema “Resistenza ieri e oggi”, oltre a confrontarsi sulle diverse idee e proposte portate da alunne e alunni.

A tutti gli incontri della Consulta parteciperà l’assessora Maura Zavaglini.

Il prossimo incontro è in programma a metà febbraio.

Il progetto è realizzato dal Comune di Bagnacavallo e dall’Istituto comprensivo Berti.