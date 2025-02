Con l’installazione del nuovo portale di accesso al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo si concludono i lavori realizzati nell’intero complesso grazie a un bando ministeriale sulla rigenerazione urbana finanziato con risorse Pnrr.

Iniziati un anno fa, nel febbraio 2024, i lavori hanno riguardato sia l’edificio che il parco. Si è intervenuti con il rifacimento del tetto della palazzina di ingresso, la riqualificazione delle facciate del museo prospicienti il Parco delle Cappuccine, il restauro del muro di cinta lungo via Berti, il rinnovo dell’illuminazione del parco e la sostituzione di diversi infissi per l’efficientamento energetico dell’immobile. Su quest’ultimo punto, in particolare si è provveduto a realizzare una bussola di accesso alla biblioteca e un portale di accesso al museo, che evitano dispersioni di calore e al contempo rendono più funzionale e gradevole l’accesso per i visitatori.

Le opere sono state eseguite dalla ditta Mulinari Costruzioni Generali di Ravenna per un importo complessivo di circa 440mila euro.

Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli ha effettuato un sopralluogo assieme alla responsabile dell’Area cultura del Comune Francesca Benini, al direttore del Museo Civico Davide Caroli e a Martina Piacente del museo.

«La conclusione di questo intervento Pnrr segna un’ulteriore importante tappa nella riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso delle Cappuccine – spiega l’assessore Ravagli. – Dopo questo secondo stralcio, infatti, siamo già al lavoro sul terzo e ultimo stralcio che riguarderà l’adeguamento alle norme antincendio per il quale abbiamo da poco avuto conferma di un importante finanziamento dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando 2024 per progetti relativi ad interventi su patrimonio destinazione culturale.»