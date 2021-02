Si sono conclusi come da programma venerdì 26 febbraio i lavori di miglioria del sistema fognario effettuati da Hera in via Cavour, a Bagnacavallo, per garantire un corretto flusso delle acque ed evitare fenomeni di allagamento.

La viabilità, che dal 23 febbraio era interrotta per consentire le opere, è stata perciò completamente ripristinata e i sensi di marcia