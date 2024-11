Le associazioni Comunicando e Amici di Neresheim di Bagnacavallo stanno organizzando un nuovo soggiorno-studio in Irlanda per l’estate 2025: l’incontro di presentazione è in programma lunedì 18 novembre alle 18 presso la sala polivalente di via Bedeschi 9.

Già nel luglio di quest’anno ventuno ragazze e ragazzi bagnacavallesi tra i 13 e i 18 anni, accompagnati dalla professoressa Valentina Zannoni, avevano partecipato a un soggiorno-studio in Irlanda, a Wicklow, cittadina storica sulla costa a circa 40 chilometri da Dublino, per un’esperienza che avevano particolarmente apprezzato.