La mostra “La vita, l’arte, l’amicizia”, dedicata alla collezione Laghi, è stata inaugurata sabato 20 dicembre alla Chiesa del Suffragio di Bagnacavallo, registrando una partecipazione molto ampia, con circa 250 persone presenti. Sono intervenuti, accanto al collezionista Angelo Laghi, il sindaco Matteo Giacomoni, il parroco don Ugo Facchini e Miria Manzoni, presidente dell’associazione Arte e Dintorni, fondata dallo stesso Laghi.

Negli interventi è stato sottolineato il valore culturale e umano della collezione e il forte legame che questa esperienza di collezionismo mantiene con la comunità e il territorio.

Bagnacavallese, Laghi ha costruito la propria raccolta nell’arco di oltre cinquant’anni, intrecciando il collezionismo a rapporti diretti con artisti, amicizie e frequentazioni che hanno dato forma a un patrimonio fortemente identitario. La mostra riunisce circa ottanta opere di pittura, scultura e ceramica di artisti italiani del Novecento, molti dei quali legati alla Romagna, offrendo un percorso che restituisce il profilo di una raccolta cresciuta nel tempo come esperienza culturale condivisa.

L’esposizione è visitabile fino al 6 gennaio alla Chiesa del Suffragio, in via Trento Trieste 1, nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19, nei giorni feriali dalle 15 alle 18.30.

L’ingresso è libero.

Informazioni: