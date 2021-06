Anche quest’anno ci saranno proiezioni estive per l’intera stagione al parco delle Cappuccine di Bagnacavallo. La trentasettesima edizione di Bagnacavallo al Cinema, sedicesima gestita dal Cinecircolo FuoriQuadro per il Comune, è infatti confermata e prenderà il via sabato 12 giugno.

La rassegna è stata presentata in Municipio; sono intervenuti per il Comune la sindaca Eleonora Proni e l’assessora alla Cultura Monica Poletti e per il Cinecircolo FuoriQuadro Gianni Gozzoli e Ivan Baiardi.

Sono previste più di 80 serate di cinema, con possibili recuperi a settembre.

Per migliorare la programmazione e la selezione dei film, il Cinecircolo FuoriQuadro ha deciso di dividere il programma in due parti: la prima dal 12 giugno al 19 luglio, la seconda dal 20 luglio a data da destinarsi. Grazie a questo sarà possibile recuperare le proiezioni annullate a causa del maltempo.

L’arena si presenterà inoltre notevolmente rinnovata: il Comune ha infatti acquistato oltre 300 poltroncine con braccioli che andranno a comporre la platea dell’arena.

Anche in questa edizione, così come accaduto lo scorso anno, ci saranno meno posti a disposizione a causa del necessario distanziamento interpersonale in ottemperanza ai regolamenti anti Covid-19. La capienza della platea sarà ridotta in base ai nuclei familiari presenti da un minimo di 110 a un massimo di 140 persone.

Sarà vivamente consigliata la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp.

Per quanto riguarda la programmazione, il 12 giugno ci sarà un omaggio a Nanni Moretti con la proiezione della versione restaurata di Caro Diario a cura della Cineteca di Bologna, poi sarà possibile vedere i film di questa stagione cinematografica. Tra i più noti ci sono titoli quali Rifkin’s Festival di Woody Allen, Nomadland di Chloé Zhao, The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller, Crudelia di Craig Gillespie, Mank di David Fincher, Un altro giro di Thomas Vinterberg.

Come da tradizione per l’arena di Bagnacavallo verranno proposti film d’essai, blockbuster e cinema per famiglie.

Oltre ai film torneranno gli incontri di Accadde domani, in collaborazione con la Fice – Emilia-Romagna: il 24 giugno con l’attore Denis Campitelli per il film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, il 30 giugno con il regista Domenico Ciolfi per Il caso Pantani – L’omicidio di un campione, il 6 luglio con la regista Anita Rivaroli e il direttore d’orchestra Marco Sabiu per il film We Are the Thousand – L’incredibile storia di Rockin’1000, l’11 agosto con la regista Elisabetta Sgarbi e il musicista Mirco Mariani per Extraliscio – Punk da Balera.

Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.45.

L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro.

L’illustrazione della rassegna di quest’anno è di Alex Morelli.

Per informazioni e prenotazioni: 351 8443876 (dalle 16 alle 19)

cinemabagnacavallo@gmail.com www.arenabagnacavallo.it