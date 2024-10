La rassegna “Cinema Palazzo Vecchio” di Bagnacavallo celebra in occasione di Halloween i 50 anni di “Frankenstein Junior” di Mel Brooks, un capolavoro uscito nel 1974 che torna al cinema per la prima volta in 4K.

Il film verrà proiettato per tre serate consecutive dal 29 al 31 ottobre.

Distribuito da Nexo Studios in versione restaurata digitalizzata in collaborazione con i media partner Radio Deejay e Mymovies, “Frankenstein Junior” viene definito sul sito di Nexo «una commedia raffinata, surreale, dirompente, esilarante; il quarto e senza dubbio più riuscito film di Mel Brooks, inserito al tredicesimo posto nella classifica delle migliori commedie di sempre dall’American Film Institute».

La programmazione riprenderà poi nel fine settimana 1-3 novembre con “Parthenope” di Paolo Sorrentino, che verrà riproposto anche martedì 5 novembre.

La rassegna “Cinema Palazzo Vecchio”, giunta alla dodicesima edizione, è curata da Fuoriquadro per il Comune.

Proiezioni alle 21.

I costi dei biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (under 14, over 60, studenti universitari, soci Alfabeta); film Nexo Digital: intero 10 euro e ridotto 8 euro.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.