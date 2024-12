È ampia la programmazione per la seconda parte di dicembre della rassegna “Cinema Palazzo Vecchio” di Bagnacavallo.

Martedì 17 alle 21 ci sarà la proiezione in versione originale sottotitolata dell’ultimo film di Pedro Almodovar “La stanza accanto”, Leone d’oro a Venezia.

Mercoledì 18 dicembre alle 21, per “La grande musica al cinema” in collaborazione con Nexo Digital, sarà proposto “Mutiny in Heaven: The Birthday Party – Nick Cave”.

Si proseguirà nel fine settimana con “Una terapia di gruppo” di Paolo Costella, venerdì 20 e sabato 21 alle 21 e domenica alle 16 e alle 21.

Sarà poi la volta di “Mufasa – Il Re Leone” di Barry Jenkins: dal 23 al 26 dicembre alle 16 e alle 21, dal 27 al 30 alle 16 e domenica 29 dicembre alle 10 per le “Visioni disturbate” per famiglie con bambini.

Sempre a fine mese verrà proiettato per quattro serate “Conclave” di Edward Berger, dal 27 al 30 dicembre alle 21.

La rassegna “Cinema Palazzo Vecchio”, giunta alla dodicesima edizione, è curata da Fuoriquadro per il Comune.

I costi dei biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (under 14, over 60, studenti universitari, soci Alfabeta); film Nexo Digital: intero 10 euro e ridotto 8 euro.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.