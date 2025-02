“Il mio giardino persiano” di Maryam Moghaddam e Behtash Sanaeeha è il film del fine settimana dal 28 febbraio al 2 marzo per la stagione di Cinema Palazzo Vecchio a Bagnacavallo, nell’ambito della rassegna “Donne d’Iran”. Da sottolineare che registi, attori e montatori sono sotto processo nel loro Paese con l’accusa di propaganda contro il regime.

Mahin, 70 anni, vive da sola a Teheran da quando suo marito è morto e sua figlia è partita per l’Europa. Un pomeriggio, un tè con gli amici la porta a rompere la sua routine solitaria e a rivitalizzare la sua vita amorosa. Ma mentre Mahin si apre a una nuova storia d’amore, quello che inizia come un incontro inaspettato si evolve rapidamente in una serata imprevedibile e indimenticabile.

Cinema Palazzo Vecchio proseguirà poi martedì 4 e mercoledì 5 marzo con “Van Gogh. Poeti e amanti”, diretto da David Bickerstaff. Il film fa parte della rassegna “La Grande Arte al Cinema” in collaborazione con Nexo Digital.

Le proiezioni sono in programma alle 21 e la domenica anche alle 16.

La rassegna “Cinema Palazzo Vecchio”, giunta alla dodicesima edizione, è curata da Fuori quadro per il Comune.

I costi dei biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (under 14, over 60, studenti universitari, soci Alfabeta); film Nexo Digital: intero 10 euro e ridotto 8 euro.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.