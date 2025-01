Prime visioni italiane e internazionali assieme a grandi classici caratterizzano il mese di gennaio di “Cinema Palazzo Vecchio” a Bagnacavallo.

Nel fine settimana da venerdì 10 a domenica 12 verrà proposto “Una notte a New York” di Christy Hall, che martedì 14 sarà proiettato in versione originale sottotitolata in italiano.

I due weekend successivi sarà la volta di “Diamanti” di Ferzan Ozpetek, che verrà proposto inoltre domenica 19 alle 10 nell’ambito delle “Visioni disturbate” dedicate alle famiglie.

Gennaio si concluderà venerdì 31 con “Leggere Lolita a Teheran” di Eran Riklis, in visione anche sabato primo e domenica 2 febbraio.

Durante il mese ci saranno poi altri due appuntamenti della rassegna “Mastroianni 100”, in collaborazione con la Cineteca di Bologna: mercoledì 15 “Divorzio all’italiana” di Pietro Germi e mercoledì 22 “8 1/2” di Federico Fellini.

Le proiezioni sono in programma alle 21 e la domenica anche alle 16.

La rassegna “Cinema Palazzo Vecchio”, giunta alla dodicesima edizione, è curata da Fuoriquadro per il Comune.

I costi dei biglietti: intero 7 euro, ridotto 5 euro (under 14, over 60, studenti universitari, soci Alfabeta); film Nexo Digital: intero 10 euro e ridotto 8 euro.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.