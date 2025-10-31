In occasione della festività di Ognissanti, sabato 1 novembre, gli uffici comunali e la biblioteca di Bagnacavallo resteranno chiusi.

Saranno invece aperte le mostre allestite negli spazi culturali della città, con orario consueto anche nel giorno festivo.

Il mercato cittadino si svolgerà regolarmente.

Inoltre, in concomitanza con le festività dei Santi e anche della commemorazione dei Defunti sarà modificata la viabilità in prossimità del cimitero di Bagnacavallo: il tratto di via Pieve, compreso tra il viale del cimitero e piazzale Cornacchia, sarà a senso unico, con divieto di accesso verso il centro.

Infine, per un corso di aggiornamento del personale dell’Area Servizi alla cittadinanza, lunedì 3 novembre gli uffici e gli sportelli di Urp, Anagrafe, Elettorale, Stato Civile e Protocollo saranno aperti dalle 8.30 alle 11. Lo stesso orario sarà osservato anche dalla Delegazione di Villanova.