C’è tempo fino a giovedì 12 settembre per iscriversi a Inalberiamoci in bici – Gli alberi difensori della salute per il clima, che domenica 15 settembre porterà alla scoperta dei grandi alberi del territorio bagnacavallese.

L’iniziativa è rivolta a bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Berti, accompagnati dai genitori.

Il ritrovo è fissato alle 9.30 presso il parco delle Cappuccine, in via Berti 6. In bicicletta si percorrerà un itinerario che toccherà undici fra gli alberi più importanti del territorio: si passerà dal centro storico per raggiungere le campagne e poi arrivare al secolare pioppo nero del Podere Pantaleone, inserito nel primo elenco ufficiale degli Alberi Monumentali d’Italia, per tornare infine al parco di via Berti verso le 13 per una merenda al sacco.

Bambini e ragazzi saranno invitati, durante il percorso, a partecipare a un quiz a premi e un concorso fotografico.

La partecipazione degli alunni avverrà a cura e sotto la responsabilità dei loro genitori o familiari, attenendosi con scrupolo alle raccomandazioni illustrate nel programma proposto.

Il progetto è stato ideato dalle associazioni: Coordinamento per la Pace Bagnacavallo, HumuSapiens Bagnacavallo, Pro Loco Bagnacavallo, Tutti per la Scuola, Comitato Genitori Istituto comprensivo Bagnacavallo, Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) Bagnacavallo e Lestes, con la collaborazione del Comune di Bagnacavallo, della Polizia Locale della Bassa Romagna e dell’Istituto comprensivo Berti.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a domenica 22 settembre.

Le iscrizioni alla pedalata dovranno pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Berti via mail o essere consegnate a mano entro le 12 di giovedì 12 settembre.

Per informazioni:

333 9151946 (Comitato organizzatore)

0545 280950 (Scuola Primaria Bagnacavallo)

0545 280945 (Scuola Secondaria di primo grado Bagnacavallo)