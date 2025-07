Si svolgeranno giovedì 31 luglio a Traversara (piazza don Modanesi, ore 8-12 e 16-19) e venerdì 1° agosto a Villanova (Sala Azzurra, ore 8-12) le due giornate dedicate alla consegna dei buoni spesa previsti nell’ambito dei contributi della raccolta fondi “Emergenza alluvioni Bagnacavallo”.

I beneficiari hanno ricevuto una comunicazione via mail con la possibilità di delegare un’altra persona per il ritiro, utilizzando l’apposito modulo fornito dall’ufficio.

Con la conclusione dell’istruttoria, sono più di 200 le domande ritenute ammissibili, per un totale di oltre 87mila euro di buoni assegnati.

In occasione della consegna di giovedì e venerdì, i beneficiari riceveranno un ulteriore buono spesa del valore di 40 euro, offerto grazie alla raccolta fondi promossa dalla rete di commercianti “Bagnacavallo fa Centro”.

I contributi per auto e immobili, per circa ottanta beneficiari e un importo complessivo di 55mila euro, saranno invece accreditati nelle prossime settimane direttamente sul conto corrente indicato dai richiedenti in fase di domanda.

Ulteriori risorse – circa 66mila euro tra fondi residui e nuove donazioni – saranno poi oggetto di una prossima assegnazione da parte della Giunta comunale, sulla base delle priorità condivise con i Consigli di zona e i cittadini colpiti.

Informazioni aggiornate e rendicontazione completa sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del Comune: www.comune.bagnacavallo.ra.it/Novita/Notizie/Donazioni-Trasparenti

Resta attiva la possibilità di contribuire alla raccolta tramite Satispay, PagoPa o bonifico bancario all’Iban: IT80 Z062 7013 199T 2099 0000 280 (causale: Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo).