È aperta la procedura per la concessione di contributi economici a favore delle associazioni operanti in ambito culturale sul territorio comunale di Bagnacavallo per l’anno 2026.

Il bando, previsto dall’articolo 7 del Regolamento per i rapporti con le libere forme associative, sostiene attività e progetti di promozione culturale, valorizzazione dei beni culturali, ambientali e delle tradizioni locali, sviluppo turistico del territorio e tutela dell’ambiente, promozione di politiche di pari opportunità, difesa dei diritti umani e valorizzazione della cultura della pace, della memoria e della solidarietà, promozione di rapporti internazionali basati su principi di collaborazione e solidarietà, nonché iniziative strettamente coerenti con gli obiettivi strategici e di programmazione dell’Amministrazione comunale.

I contributi sono destinati ad associazioni di volontariato, di promozione sociale e ad altri enti operanti sul territorio comunale. Ogni soggetto può presentare domanda per un solo progetto, individuale o di rete, per un importo compreso tra 500 e 5.000 euro.

È prevista una premialità per i progetti che si ispireranno al tema della programmazione culturale 2025–2027, “Il teatro”, con particolare riferimento per il 2026 alla declinazione “Parole e voci”, e per quelli presentati in rete tra più associazioni.

Nel 2025 il bando ha sostenuto tredici progetti, per un totale di 25.000 euro, dando vita a iniziative diffuse sul territorio comunale e nelle frazioni, ispirate al sottotema “Scene e scenari” e sviluppate attraverso linguaggi e modalità espressive differenti.

Le domande possono essere presentate entro le 12 del 23 febbraio, esclusivamente utilizzando la modulistica allegata all’avviso. La consegna potrà avvenire a mano presso l’Ufficio Protocollo in piazza della Libertà 5 oppure tramite Pec all’indirizzo pg.comune.bagnacavallo.ra.it@legalmail.it

La modulistica e l’avviso completo sono disponibili nella sezione “Avvisi e bandi” del sito istituzionale www.comune.bagnacavallo.ra.it