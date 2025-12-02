Questa mattina si è svolto un nuovo incontro tra l’Amministrazione comunale, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr (Gruppo FS Italiane), insieme all’impresa appaltatrice REM s.r.l., presso il cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile di via Bagnoli Superiore e della nuova rete viaria che collegherà la SP253 San Vitale con l’area produttiva posta sulla provinciale Naviglio, a Bagnacavallo.

All’incontro hanno partecipato il sindaco Matteo Giacomoni, rappresentanti della Giunta e dell’Area Tecnica del Comune. È stata l’occasione per verificare l’avanzamento delle lavorazioni dopo il sopralluogo effettuato a fine luglio.

Dopo la conclusione della rotatoria di via Fornazzo, nelle ultime settimane il cantiere si è concentrato sul completamento della rotatoria intermedia e della relativa viabilità interna, oltre che sulle opere idrauliche per la deviazione del canale Zani. Sono inoltre iniziate le attività di realizzazione delle rampe di accesso al monolite che costituirà la struttura del sottopassaggio ferroviario.

Parallelamente, Fibercop sta portando avanti gli interventi necessari allo spostamento delle linee telefoniche e di rete che interferiscono con il tracciato della terza e ultima rotatoria prevista, da realizzarsi sulla San Vitale.

A lavori conclusi, la nuova viabilità collegherà la San Vitale con la rotatoria dell’autostrada sulla via Naviglio, deviando il traffico ed evitando la formazione di code in prossimità del centro cittadino.

«Abbiamo constatato come si sia entrati nella fase più importante del cantiere – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – che porterà alla realizzazione della struttura del sottopassaggio ferroviario e consentirà di collegare le due parti di viabilità già ultimate a sud e a nord della linea. Registriamo inoltre positivamente l’impegno costante di RFI e della ditta esecutrice nel cercare di anticipare quante più lavorazioni possibile, così da arrivare nel più breve tempo alla conclusione dell’opera.»

La stazione appaltante del progetto è Rete Ferroviaria Italiana; la direzione lavori è affidata a Italferr, società entrambe appartenenti al Gruppo FS Italiane, mentre la realizzazione delle opere è stata appaltata all’impresa REM s.r.l.

Il costo complessivo del progetto è di circa 12 milioni e 850mila euro, oltre la metà dei quali finanziati dal Comune di Bagnacavallo con contributi di RFI, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna.