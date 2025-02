Verso le ore 17 a Bagnacavallo via Sinistra Canale Inferiore un’autocisterna a pieno carico di vino si è ribaltata lungo il ciglio della strada. L’autotrasportatore croato dopo avere caricato nella vicina cantina dirigendosi verso Bagnacavallo ha incrociato un altro mezzo pesante, allargandosi sulla destra è andato giù nel fosso. Fortunatamente il camionista è rimasto illeso. Sul posto oltre agli operatori del 118, i Vigili del Fuoco di Lugo e la Polizia Locale della Bassa Romagna per la gestione del traffico e per i rilievi.