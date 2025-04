Anche per la primavera-estate 2025, associazioni sportive e operatori del settore potranno utilizzare gratuitamente parchi e aree verdi del territorio comunale di Bagnacavallo per attività motorie e sportive.

La Giunta comunale ha infatti deciso di confermare l’opportunità, attiva dal 2020, che ha favorito la partecipazione di numerosi cittadini a discipline all’aperto come ginnastica dolce, yoga, zumba e arti marziali.

Gli interessati possono compilare il modulo disponibile sul sito del Comune, indicando il luogo, i giorni e gli orari di preferenza, e consegnarlo all’Ufficio Cultura. Sarà cura dell’ufficio stilare un calendario e rilasciare le relative autorizzazioni.

Le aree messe a disposizione in via prioritaria sono: Parco Madri Costituenti in via Togliatti, Parco Alfonsina Strada in via Buozzi, Parco della Pace in via delle Regioni, Parco delle Cappuccine in via Berti, Giardino dei Semplici in via Diaz, Parco Norma Cossetto in via Cadorna.

Le aree verdi non sono assegnate a uso esclusivo e restano accessibili a tutti anche durante lo svolgimento delle attività.

Il calendario aggiornato dei corsi sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune.

Informazioni:

0545 280890