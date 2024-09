È attiva da questa mattina la raccolta fondi avviata dal Comune di Bagnacavallo a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione. Con la causale “Raccolta fondi emergenza alluvioni Bagnacavallo” è possibile donare al momento tramite bonifico al conto di tesoreria IBAN IT80Z0627013199 T20990000280, e a breve anche con PagoPA e Satispay.

Sul fronte lavori, è iniziata sul territorio comunale colpito dall’alluvione l’opera di smelmamento dei canali di scolo curata dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, fondamentale assieme agli spurghi delle fognature pubbliche effettuati da Hera per ripristinare la funzionalità della rete scolante.

Sta migliorando nettamente la situazione degli allagamenti in via Cocchi a Villanova, dove le case non sono più allagate e si è quindi potuto iniziare con le opere di pulizia.

Dopo i necessari interventi Italgas ha provveduto a ripristinare la funzionalità della rete gas in via Entirate, mentre domattina procederanno con ulteriori verifiche in via Traversara.

Proseguono inoltre a pieno ritmo i lavori nei cantieri avviati in somma urgenza dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile per ilripristino degli argini danneggiati dalla piena del Lamone a Traversara, sulla rotta e in via Entirate, nel cosiddetto Borghetto, e in zona Muraglione a Boncellino.

Anche oggi si sono recati nelle zone alluvionate di Traversara il prefetto Castrese De Rosa, accompagnato dai referenti del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale.

Un ringraziamento da parte del sindaco Matteo Giacomoni e di tutta la comunità va alla Colonna mobile della Provincia autonoma di Trento, che dopo cinque giorni di instancabile e prezioso impegno in soccorso della popolazione ha terminato il proprio servizio.

Ausl Romagna ha allestito in piazza don Modanesi a Traversara due ambulatori mobili, che forniranno assistenza sanitaria alla popolazione ogni giorno dalle 8 alle 20.

Si ricorda inoltre l’appello del Comune di Bagnacavallo emesso a seguito della situazione di emergenza abitativa causata dall’alluvione: si chiede la disponibilità di privati che possano offrire ospitalità temporanea o mettere a disposizione appartamenti sfitti per chi è rimasto senza casa. Chiunque sia in grado di aiutare può contattare l’Urp ai seguenti riferimenti: 334 2192758, urp@comune.bagnacavallo.ra.it

Numeri utili:

334 2192758 è il numero per segnalazioni e richieste di interventi tecnici e ripristini, attivo dalle 8 alle 18.

800 072525 è il numero verde della Polizia Locale riservato solamente alle emergenze.