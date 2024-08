Torna a Bagnacavallo per la sua quinta edizione “Verde brillante – Piccolo festival dei bambini in Natura”, che dal 9 al 22 settembre proporrà spettacoli, laboratori, letture e altre iniziative per i piccoli e le loro famiglie in parchi e spazi verdi.

L’iniziativa è coordinata dall’associazione Doremi assieme al Comune in collaborazione con diverse realtà del territorio.

Il tema di questa nuova edizione è “Uomo e natura, uomo è natura”.

Le prenotazioni sono già aperte.

Le prime due giornate saranno ospitate presso il Campo HumuSapiens di via Granaroli, di fronte al civico 4. Si comincerà lunedì 9 settembre alle 17 con “Essere viventi”, passeggiata esperienziale alla scoperta del grande popolo dei micro e macro organismi che ci circondano, a cura di HumuSapiens in collaborazione con Terra Bruna e l’Orto Diverso.

Martedì 10 alle 17.30 verrà proposta invece “Mandala come torte, torte di mandala”, una pratica di yoga in cui «creare insieme i nostri giardini personali» a cura di Miss Peacock e Doremi.

Mercoledì 11 si passerà al Podere Pantaleone di via Stradello con un laboratorio di cianotipia tenuto da Saba Ferrari e suddiviso in due parti: dalle 10.30 alle 12.30 “Cartoline dal mondo blu” e dalle 13.30 alle 15.30 “Disegni nel blu”.

Giovedì 12 settembre sarà la volta del Parco della Pace di via delle Regioni, dove alle 18 ci saranno le letture “Nella Natura, senza paura” con l’associazione Comunicando in collaborazione con la biblioteca comunale Taroni.

Sabato 14 si tornerà poi al Podere Pantaleone con alle 14.30 “Nel corpo della montagna”, workshop e installazione dal libro d’artista con Valentina Pagliarani e alle 18 “Una strega brutta e cattiva” performance di teatro e danza con una marionetta, tratta dallo spettacolo “Felicia”, a cura della Compagnia Quintoequilibrio.

Domenica 15 nel parco di via del Trebbiano a Boncellino, alle 10 “I racconti di Ombraverde” comprenderanno letture dall’albo illustrato e un laboratorio con Veronica Truttero e Momo libreria per ragazzi (Ravenna).

Nuove letture con l’associazione Comunicando, dal titolo “Naturalmente” sono in programma poi lunedì 16 al Giardino dei Semplici di via Diaz, di nuovo in collaborazione con la Biblioteca Taroni.

A ospitare gli ultimi quattro appuntamenti sarà sempre il Podere Pantaleone: giovedì 19 alle 17.30 “Ecologia acustica”, laboratorio di ascolto attivo e registrazione del paesaggio sonoro a cura di Tobia Bandini; venerdì 20 dalle 10 alle 17 (con pranzo al sacco) “Il segno nel legno”, laboratorio di intaglio del bastone da camminata a cura di Riccardo Canestrari (Zanubrio Marionettes), con a seguire breve passeggiata all’interno dell’oasi guidati da Roberto Fabbri; sabato 21 settembre alle 18 “Nautilus”, coro di teatri in miniatura con il collettivo Lambe Lambe Italia; domenica 22 settembre alle 20.30 “L’irrinunciabile sogno di Cosimo Piovasco di Rondò”, spettacolo di Officina Teatrale Actuar, liberamente ispirato al “Barone rampante” di Italo Calvino.

La direzione artistica di “Verde Brillante” è di Patrizia Betti e Margherita Tedaldi.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’adesione almeno due giorni prima di ogni iniziativa ai seguenti contatti: Margherita 339 4359583 – Patrizia 347 3081464.

È consigliato un abbigliamento comodo con scarpe chiuse e portare con sé telo, acqua e antizanzare.