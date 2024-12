Sono gli ultimi due giorni per le iniziative di “Bagnacavallo liberata”, promosse da Comune, Comitato Permanente Antifascista e Consigli di Zona nell’ambito del protocollo d’intesa dedicato all’80° anniversario della Liberazione siglato dai Comuni della provincia di Ravenna.

Sabato 21 dicembre, giorno della Liberazione di Bagnacavallo, alle 10 sarà celebrata una messa al Sacrario dei Caduti, da dove partirà un corteo verso piazza della Libertà, con saluto del sindaco e deposizione della corona al monumento ai Caduti, canti e pensieri di pace con le classi quinte della primaria e terze della secondaria dell’istituto comprensivo Berti.

Alle 17 è in programma infine a Palazzo Vecchio l’inaugurazione di “In Sunny Italy: incontrare la Storia”, mostra di vignette umoristiche realizzate dai soldati canadesi e britannici al fronte, a cura di Wartime Friends. Anche oggi, questi racconti per immagini offrono un approccio diverso e coinvolgente per comprendere uno dei periodi più importanti della nostra storia.

Domenica 22 dicembre, a Masiera, alle 14.30 è prevista la deposizione delle corone ai monumenti ai Caduti al Parco del Senio e al Monumento Martiri di Borgo Pignatta mentre alle 15 presso il Parco del Senio ci sarà la “Tombola antifascista”, momento conviviale per costruire memoria, a cura dell’associazione L’Olmo. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il centro civico della frazione.