Sabato scorso, 29 giugno, si è tenuta nel Palazzetto dello Sport di Bagnacavallo, la seconda edizione del Ballo di Diploma per i ragazzi delle classi 3 Scuola Secondaria di Primo Grado, che hanno da poco concluso gli esami finali.

L’Associazione Tutti per la scuola, insieme ai genitori dei ragazzi diplomati, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Berti e il Comune di Bagnacavallo, ha organizzato un vero e proprio ballo di fine anno in stile americano. I ragazzi hanno ricevuto l’invito personalizzato durante l’ultima settimana di scuola e sono stati invitati ad indossare qualcosa di rosso, colore scelto come caratteristico per questa seconda edizione.

Il palazzetto è stato addobbato a festa: palloncini colorati, festoni luccicanti, tavoli decorati e bandierine hanno colorato l’ambiente. All’ingresso un lungo tappeto rosso che segnava la passerella per l’entrata, ornato da un arco di palloncini sui toni del rosso e uno striscione che indicava l’accesso. La musica e le luci colorate hanno poi fatto il resto.

I ragazzi erano tutti vestiti a festa, bellissimi nei loro abiti più eleganti ed emozionati per questa degna chiusura di un ciclo e al tempo stesso ingresso nel nuovo mondo della scuola superiore. Una volta entrati hanno ricevuto la foto di rito, che sarà inserita nell’annuario del 2019.

L’energia era al massimo, una energia di quelle belle, positive e allegre. I ragazzi hanno ballato, riso, scherzato, chiacchierato e le emozioni sono state il filo conduttore della serata. Anche i genitori a sorveglianza dell’evento e incaricati perché tutto filasse liscio, non sono stati da meno.

Altri momenti clou della serata sono stati l’elezione del re e della reginetta del ballo, e, come nelle migliori tradizioni, il taglio della torta, rigorosamente nei toni del rosso.

“Noi” – si esprime l’Associazione Tutti per la scuola – “desideriamo per voi ragazzi, un futuro stimolante, vi auguriamo di trovare persone che esaltino le vostre doti, che vi aiutino ad accrescere la curiosità e il sapere, vi auguriamo divertimento nella conoscenza e che le idee che sognate possano trovare la loro strada. Vi auguriamo soprattutto soddisfazioni e gioia. In bocca al lupo, il futuro è nelle vostre mani!”