Proseguono gli incontri dell’Amministrazione comunale di Bagnacavallo con i “bagnacavallesi nel mondo” che rientrano per le vacanze nella loro città di origine.

Sabato 28 dicembre il sindaco Matteo Giacomoni ha incontrato in municipio i ventisettenni Maria Stella D’Angeli e Alessandro Neri, che ora vivono a L’Aia in Olanda dopo due anni passati a Mwanza, in Tanzania, per una missione umanitaria con l’associazione Ami di Faenza.

Erano presenti anche Gabriella Foschini e Elena Volta per l’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim.

In Olanda Alessandro studia ingegneria informatica mentre Maria Stella è impegnata come sarta, lavoro per il quale si è formata per diversi anni.

Entrambi sono felici dell’esperienza che hanno vissuto in Tanzania. Maria Stella ha raccontato infatti dell’obiettivo di tornare nella nazione africana, dove creare un progetto per aiutare i bambini che spesso, per diverse ragioni, sono costretti ad abbandonare casa e famiglia per vivere in strada.

L’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim ha tra i propri scopi quello di mantenere vivi i rapporti con i numerosi bagnacavallesi che per i più svariati motivi vivono all’estero. Per questo ha creato la pagina Facebook “Bagnacavallo nel mondo” e da circa otto anni organizza, insieme all’Amministrazione comunale, incontri con i bagnacavallesi all’estero quando ritornano in città.