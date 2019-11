Una delegazione di diciotto bagnacavallesi si recherà oggi e domani a Pollutri, città legata a Bagnacavallo da un patto di amicizia.

La trasferta è organizzata dall’associazione Amici di Neresheim in occasione di Prosit! Polu Uthar, manifestazione enogastronomica all’insegna degli antichi sapori contadini che avrà luogo nel centro storico della cittadina abruzzese. L’evento proporrà musica, attività ricreative, mercatini e stand dove assaggiare piatti della tradizione accompagnati da vino locale.

La delegazione allestirà un suo spazio dal titolo Dalla Romagna – Bagnacavallo e i suoi prodotti, con le eccellenze delle aziende che fanno parte del Consorzio Il Bagnacavallo e l’immancabile piadina romagnola.

I rapporti di amicizia con Pollutri, intessuti già da decenni da alcuni cittadini bagnacavallesi, si sono consolidati negli ultimi anni grazie a proficui scambi fra le associazioni dei due comuni, reciproche visite e un’intesa istituzionale fra le amministrazioni. Dopo l’approvazione del patto di amicizia da parte del Consiglio comunale, il patto stesso è stato ufficialmente sottoscritto a Bagnacavallo l’1 settembre scorso dai sindaci Eleonora Proni e Nicola Mario Di Carlo. Fra gli impegni che le due amministrazioni si sono assunti figurano la promozione della conoscenza, del dialogo e dell’amicizia tra le due comunità incentivando momenti di scambio in particolare fra associazioni culturali, sportive e di promozione sociale nonché all’interno del mondo economico, per far conoscere e promuovere i prodotti locali.