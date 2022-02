Back in time: 10 anni fa, la grande nevicata su Ravenna | VIDEO

Sono già trascorsi dieci anni da quell’evento di portata storica, la grande nevicata in Romagna. Quasi due settimane di nevicate continue, che coprirono tutto di bianco.

A Ravenna caddero tra i 95 e i 101 centimetri di neve, mentre a Faenza molto di meno, appena 5 centimetri.

Le temperature sono calate drasticamente, portando tanto gelo, con picchi negativi fino a -10°C e massime che solo nelle giornate di sole superavano di poco lo zero.

Il “nevone” creò tanti disagi, con danni per decine e decine di milioni di euro, ma allo stesso tempo regalò un atmosfera magica e di solidarietà.

Per ricordare quelle giornate riportiamo dei servizi video di 10 anni fa, per riviverle, rivedere i protagonisti. In quelle due settimane, al di la dei tanti disagi e danni, è emerso la tanta solidarietà tra i concittadini ravennati, la solidarietà, che fu una delle due grandi protagonista delle prime due settimane di febbraio 2012, perché al primo posto fu la neve ovviamente.