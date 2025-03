Bacino di via Cimatti: costerà 7 milioni di euro e potrà contenere oltre 380 mila metri cubi d’acqua

Il bacino allagabile di via Cimatti costerà circa 7 milioni di euro, sarà grande una ventina di ettari e potrà contenere 380-400 mila metri cubi d’acqua.

Il bacino è stato voluto dall’amministrazione comunale come strumento di difesa dell’area di via Cimatti, colpita ormai tre volte dalle esondazioni del Marzeno, il principale responsabile dei danni causati a quell’area del borgo.