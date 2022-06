Baby gang ieri in azione al luna park di Faenza. Una presenza immediatamente notata dai giostrai di piazza d’Armi che hanno provato ad arginare le intemperanze dei ragazzini, per lo più tutti minorenni, ma alla fine tutto è degenerato in una rissa ed è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Sembra si tratti di un gruppo che già in passato aveva creato non pochi problemi ai luna park del territorio, ma non si era mai focalizzato su Faenza. Era invece entrato in azione a Forlì e anche nell’imolese. Si tratta di ragazzi provenienti da diverse città.

Ieri a Faenza sono stati notati poco dopo le 21 comportarsi in maniera pericolosa su una giostra e sono stati fatti scendere. Poi hanno tentato di salire sullo Shuttle senza pagare il biglietto e nuovamente sono stati allontanati. E nuovamente sono tornati, intorno alle 22.30, questa volta con i “rinforzi”. Un gruppo più nutrito che ha iniziato a litigare con alcuni titolari delle varie attività del luna park. Il diverbio è continuato il più lontano possibile dai frequentatori delle giostre, soprattutto famiglie con bambini piccoli, ma è stato notato da diversi passanti. La situazione è presto degenerata e si è arrivati alle mani. Alcuni testimoni hanno raccontato anche di persone armate di mazze, bastoni e persino una panchina. Nel frattempo erano stati avvertiti i carabinieri. Con l’intervento delle forze dell’ordine, la rissa alla fine è stata sedata. Ad avere la peggio è stato uno dei ragazzi della baby gang, che ha terminato la serata in pronto soccorso per alcune medicazioni, ma niente di grave.

Non è escluso purtroppo che il gruppo possa tornare a presentarsi al luna park, per una sorta di spedizione punitiva. Per questo motivo nei prossimi giorni è stata assicurata la presenza delle forze dell’ordine in piazzale Pancrazi.