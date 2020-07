“Azzurri ’94 riprende con forza la sua iniziativa e come aveva preannunciato riparte dalle Elezioni Comunali di Faenza mettendo le sue idee, le sue donne ed i suoi uomini al servizio della città per contribuire alla nuova stagione politica con la stessa determinazione e passione di sempre” lo annuncia il presidente della realtà berlusconiana, Rodolfo Ridolfi, pronto ad affiancarsi ai partiti di centrodestra in campagna elettorale una volta trovato il candidato sindaco

“Il centro sinistra ha scelto il suo candidato, Faenza è una città con importanti tradizioni cattoliche e moderate che ha bisogno prima di tutto di meritocrazia e competenza e l’idea, ottima, di una lista civica guidata da Maurizio Marchesi non era un’idea nuova almeno per noi. Marchesi è un giornalista capace, un faentino autentico e moderato che ha idee e soprattutto è in grado di disegnare progetti per il futuro della città. Avrebbe garantito al confronto elettorale un innalzamento della qualità nell’interesse della città visto che di liste civiche vere oggi non ne esistono. La candidatura di Marchesi e la sua lista potevano ottenere il sostegno anche delle altre forze di opposizione alla consigliatura Malpezzi. Marchesi ha declinato l’invito rivoltogli ma i presupposti di una grande lista autenticamente civica di tutti i moderati faentini rimane un’ipotesi da sostenere e da parte nostra siamo pronti a collaborare con chi vorrà prendere il testimone di Maurizio Marchesi”.