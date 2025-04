Il 25 aprile è andata in scena a Faenza, in Piazza del Popolo, un’azione teatrale contro tutte le guerre. si è trattato dello spettacolo di strada realizzato dal Teatro Due Mondi all’interno del laboratorio “Senza Confini”, il percorso organizzato ogni anno per persone senza alcuna esperienza teatrale. “Stop all wars” il messaggio lanciato alla fine dello spettacolo.