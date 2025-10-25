A seguito di una segnalazione di grave degrado urbano da parte di un cittadino, nella giornata di ieri, tre pattuglie della Polizia Locale degli Uffici Ambiente e Benessere Animale, Pronto Intervento e Città sono intervenute in via S. Sirotti, sotto il cavalcavia della via Faentina, per un controllo nell’area.

Nel corso dell’intervento, gli agenti hanno proceduto all’identificazione di due uomini 45enni, di origine rumena e di nazionalità marocchina, e di una donna 40enne italiana, accertando l’occupazione abusiva dell’area e il grave stato di disfacimento urbano della zona.

In loco sono stati rinvenuti ingenti quantità di rifiuti e materiali vari, nonché diversi utensili, in buono stato ma di dubbia provenienza, dispositivi elettronici, un monopattino e una bicicletta elettrica, più altri velocipedi e parti di essi, tutti sottoposti a sequestro per ulteriori accertamenti.

Durante l’operazione gli agenti hanno inoltre trovato alcuni volatili — due anatre e due galline – che sono stati affidati a un’associazione animalista del ravennate per le cure necessarie. In particolare una gallina giaceva legata e quasi agonizzante, ed è stata perciò soccorsa e sequestrata.

Al termine degli accertamenti, le persone coinvolte sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 633 c.p. (invasione di terreni o edifici). Inoltre, il 45 enne marocchino, regolare sul territorio, è stato accompagnato presso gli Uffici del Comando per essere foto-segnalato e denunciato anche per i reati di maltrattamento di animali e acquisto di cose di sospetta provenienza.

La Polizia Locale ha fatto intervenire anche Hera per una prima parziale bonifica dell’area e la programmazione di ulteriori attività di risanamento per il completo ripristino del sito.

L’intervento rientra nelle attività di controllo del territorio e di contrasto ai fenomeni di degrado urbano coordinate dal Comando della Polizia Locale di Ravenna.