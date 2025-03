Più sicurezza per gli operatori ferroviari, maggiore velocità e affidabilità nella manutenzione delle reti: è questa la promessa dell’USBOT System, il nuovo sistema robotico per il controllo automatizzato delle saldature ferroviarie, sviluppato dalle aziende ravennati PCM e Saga. L’innovativa tecnologia è stata presentata a fine gennaio durante un convegno a cui hanno partecipato rappresentanti del CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani), di RFI (Rete Ferroviaria Italiana), dell’Istituto Italiano della Saldatura e di Bureau Veritas Rail, insieme ai tecnici del PCM Institute, il centro di formazione e ricerca del gruppo Saga.

Un salto tecnologico: controlli più rapidi, precisi e sicuri

L’USBOT System automatizza l’ispezione delle saldature ferroviarie utilizzando la tecnologia a ultrasuoni phased array e un braccio robotico collaborativo, capace di rilevare con estrema precisione difetti e anomalie nelle giunzioni tra le rotaie. Questo sistema consente di ridurre i tempi di controllo del 75% rispetto alle ispezioni manuali, aumentando al contempo del 400% il numero di saldature verificabili. Va ricordato che il controllo delle saldature è naturalmente un passaggio fondamentale per la sicurezza della rete ferroviaria.

Processi rapidi, digitalizzati e tracciabili

L’operatività è semplice e veloce: l’operatore posiziona il robot, avvia l’analisi tramite un’app dedicata e, in pochi minuti, il controllo è completato. A chiusura del processo, viene generato un QR Code che permette di consultare immediatamente il report completo. Tutti i dati vengono archiviati digitalmente, garantendo tracciabilità, ripetibilità e oggettività dei risultati.

Massima sicurezza per gli operatori e formazione specialistica

Grazie alle celle di carico integrate, l’USBOT monitora costantemente la pressione esercitata durante l’ispezione, garantendo la sicurezza degli operatori. La formazione per l’utilizzo dell’USBOT è affidata al PCM Institute, il centro di formazione del gruppo Saga, riconosciuto dall’Istituto Italiano della Saldatura e specializzato nei percorsi per i Controlli Non Distruttivi (CND).

Certificazione di qualità e conformità

Il sistema è stato sottoposto a un’attenta procedura di verifica da parte di Bureau Veritas Rail, che ne ha certificato la conformità agli standard ferroviari e alla norma EN 17025, riconoscendo l’efficacia, la ripetibilità e l’alta qualità dei risultati ottenuti.