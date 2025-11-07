Azienda faentina premiata agli Oscar Green per il progetto di una merenda sana a scuola

C’è anche un’azienda faentina fra i premiati a Bologna agli Oscar Green dell’Emilia-Romagna, il concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa per valorizzare l’innovazione, la creatività e la sostenibilità delle nuove generazioni di agricoltori.

Premiato Andrea Savorani e il progetto Cà di Viazadur Farm House, avviato insieme all’Istituto Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme per una merenda sana nelle scuole: “Stop a snack e cibi ultraformulati tra i banchi per educare gli studenti a un’alimentazione genuina e sostenibile ispirata alla Dieta Mediterranea. Il progetto, avviato insieme all’Istituto Alberghiero “Artusi” di Riolo Terme, coinvolge ragazzi e docenti nella realizzazione di merende sane e stagionali, promuovendo la filiera corta e la creatività in cucina.”

L’edizione 2025 degli Oscar Green restituisce anche un dato importante: aumentano i giovani al lavoro nei campi in Italia, con una crescita del 18% nel secondo trimestre del 2025