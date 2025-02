Avvisi Tari non consegnati nel 2020 e nel 2021. I cittadini dovranno pagare importo e interessi

Bollette della Tari non recapitate nel 2020 e nel 2021, negli anni della pandemia, ed ora cittadini chiamati a pagare, oltre all’importo della tassa, anche gli interessi legali per il ritardato versamento, le spese di notifica e l’addizionale provinciale. Il caso è stato sollevato da Fratelli d’Italia, che ha presentato un’interrogazione in consiglio comunale. Una parte delle segnalazioni degli accertamenti consegnati ad inizio anno sono arrivate alla zona del centro legata ai colori del Rione Rosso. Ai residenti di un intero palazzo, a quanto pare, le bollette non furono recapitate.