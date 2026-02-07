Nel corso della serata di venerdì, le pattuglie in servizio di controllo del territorio del Commissariato di Polizia di Faenza, al fine di contrastare i fenomeni di illegalità e le situazioni di degrado legate alla mala movida del fine settimana, hanno proceduto all’identificazione di una cinquantina di persone, monitorando gli esercizi pubblici e altri luoghi di aggregazione giovanile.

Fra le persone controllate, c’è stato anche un cittadino straniero, 34 anni, regolare sul territorio, che, nonostante fosse sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale con obbligo di permanenza domiciliare, era in pieno centro città. Aveva violato anche un’altra prescrizione, avvicinandosi alla ex compagna, nonostante il divieto.

Il soggetto, in evidente stato di alterazione, dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, ha reagito violentemente agli operatori, minacciandoli ripetutamente ed aggredendoli fisicamente. Per tale motivo è stato arrestato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il P.M. di turno ha disposto a carico del 34enne la misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.