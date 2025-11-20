“Alleanza Verdi e Sinistra Ravenna esprime la propria ferma contrarietà al raduno organizzato dal gruppo di ultra destra denominato ‘remigrazione’ sul nostro territorio. Un’iniziativa che riteniamo in aperto contrasto con i valori democratici, antifascisti e solidali che caratterizzano la storia e l’identità della nostra città. Per questo chiediamo che venga vietata la manifestazione.

Ravenna è una comunità che ha sempre saputo difendere la propria coesione sociale, respingendo ideologie che alimentano divisioni, discriminazioni e nostalgia per il fascismo. È dunque inaccettabile che nel cuore di una città antifascista possano trovare spazio raduni riconducibili a movimenti neofascisti, contrari ai principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.

Chiediamo alle istituzioni di vigilare con attenzione affinché non vengano concessi spazi pubblici per iniziative che rischiano di trasformarsi in palcoscenici di propaganda estremista, e chiediamo che la sicurezza e la serenità della cittadinanza siano garantite.

In un periodo in cui le diseguaglianze sociali crescono e molte persone vivono situazioni di fragilità, è fondamentale ribadire che le ingiustizie non si combattono creando nemici, ma costruendo inclusione, opportunità e diritti per tutte e tutti. È questo il percorso che rende una comunità più forte e capace di affrontare le sfide del presente.

Alleanza Verdi e Sinistra Ravenna continuerà a promuovere una cultura politica basata sull’antifascismo, sull’accoglienza e sul rispetto reciproco, convinta che la nostra città debba rimanere un luogo aperto, democratico e immune da ogni forma di odio e discriminazione.

Ravenna non farà passi indietro nella difesa dei valori che la caratterizzano.”

Alleanza Verdi e Sinistra – Ravenna