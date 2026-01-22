Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 17, presso la Rocca di Riolo Terme, verrà presentato il libro “Avrei voluto giocare al pallone” (Edizioni Tempo al libro, 2025) di Giuseppe Toschi, un romanzo che riporta alla luce una delle pagine più dimenticate della storia italiana del Novecento: quella degli Internati Militari Italiani (IMI) nei lager nazisti.

Il libro racconta la vicenda di Serafino, giovane soldato italiano che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana. Una scelta che gli costò la deportazione nei campi di lavoro tedeschi, dove venne classificato dai nazisti come IMI – Internato Militare Italiano – una definizione che lo privò delle tutele previste dalle convenzioni internazionali per i prigionieri di guerra.

Una storia individuale che diventa simbolo di un dramma collettivo: circa 650mila soldati italiani furono internati nei lager tedeschi e oltre 50mila non fecero ritorno. Una vicenda emersa solo tardivamente nella ricerca storica e nella coscienza civile del Paese, tanto che solo il 20 settembre 2025 il Parlamento italiano ha istituito la prima Giornata nazionale dedicata agli Internati Militari Italiani. Il loro rifiuto del nazifascismo viene oggi riconosciuto come una vera e propria “resistenza senza armi”, un atto di straordinario coraggio morale che contribuì alla liberazione dell’Italia e alla nascita della Repubblica.

L’incontro con l’autore, promosso da ANPI, Amministrazione comunale e SPI CGIL Riolo Terme, intende offrire un’occasione di riflessione storica e civile, particolarmente attuale in un contesto segnato da nuovi conflitti e dal bisogno urgente di riaffermare i valori della pace e del rifiuto della guerra.

Giuseppe Toschi, nato a Conselice e residente a Faenza, è laureato in Pedagogia ed è stato insegnante e dirigente scolastico, oltre ad aver ricoperto incarichi istituzionali nella sua città. Dopo numerose pubblicazioni in ambito didattico e pedagogico, si è dedicato alla narrativa storica, con particolare attenzione alle vicende del Novecento.

All’incontro interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale, Anna Testa, presidente ANPI, Mauro Gurioli, editore, e Marisa Tronconi, che dialogherà con l’autore.