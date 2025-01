È stato un anno di grande crescita quello appena trascorso per AVIS Provinciale Ravenna, l’associazione di volontariato presente da 65 anni sul territorio e da sempre impegnata nella raccolta di sangue e plasma che contribuiscono al fabbisogno non solo delle strutture sanitarie della provincia, ma anche a livello regionale e nazionale.

Per il secondo anno consecutivo, infatti, le donazioni di sangue e plasma hanno superato le 20mila unità, attestandosi precisamente a 21.501, in aumento del 5,8% rispetto a un 2023 che aveva comunque fatto registrare un ottimo risultato. Ancora una volta l’incremento percentuale maggiore riguarda le donazioni di plasmaferesi, che superano quota 6mila (+9,5%), mentre quelle di sangue sono cresciute del 4,4%, raggiungendo le 15mila unità. A fronte di un fisiologico calo nei mesi estivi (agosto in particolare), alcuni periodi dell’anno hanno fatto registrare picchi importanti, come maggio, ma anche febbraio e dicembre.

In forte aumento anche la popolazione dei donatori, che ha raggiunto quota 11.828 contro gli 11.351 dell’anno precedente (+4,2%); tra loro, 1.506 (48.9% maschi e 51,1% femmine) sono persone che si sono avvicinate per la prima volta alla donazione nel corso del 2024, confermando un trend di grande vitalità dell’Associazione, che continua ad avvicinare nuovi soci donatori grazie anche alla propria attività di sensibilizzazione e promozione della cultura del dono. Ne è un esempio il mondo della scuola,dove AVIS Provinciale Ravenna si reca periodicamente con la propria Autoemoteca (24 le giornate di presenza del mezzo presso le scuole del territorio): nel 2024 i nuovi aspiranti donatori sono stati 475, in aumento rispetto all’anno precedente, per un totale di 107 donazioni effettuate.

Questo apporto di “forze fresche” contribuisce a contenere l’età media del donatore di AVIS Provinciale Ravenna (45 anni), che è prevalentemente uomo, ha gruppo sanguigno 0+ ed effettua in media 1,82 donazioni all’anno pro-capite (contro 1,79 del 2023). All’interno della popolazione dei donatori si segnala in particolare l’incremento dei nuovi cittadini che lo scorso anno sono cresciuti di oltre il 30%.

“Il contributo dei più giovani – spiega Marco Bellenghi, Presidente AVIS Provinciale Ravenna – è importante non solo per rafforzare e dare opportuno ricambio alla popolazione dei donatori sul territorio, ma anche per l’Associazione stessa, che continua a crescere come organico grazie proprio a nuove risorse under 30. Insomma, AVIS Provinciale Ravenna compie 65 anni ma gode di ottima salute, continuando a rappresentare una risorsa fondamentale per il Sistema Sanitario Nazionale. La stretta collaborazione con le istituzioni e la volontà di allargare sempre più la rete di partner che già ci sta dando grandi soddisfazioni, rappresentano traiettorie importanti per il futuro dell’Associazione, che nei prossimi anni dovrà proseguire sulla strada tracciata finora”.

Come ogni anno, in queste settimane prenderanno il via le assemblee dei soci di tutte le sezioni comunali, fino al 12 aprile prossimo quando si terrà quella di AVIS Provinciale Ravenna, in programma quest’anno a Barbiano, e nel corso della quale si deciderà il rinnovo delle cariche del direttivo dell’Associazione alle prese con le sfide dei prossimi anni, a partire dalla presenza sul territorio, grazie ad iniziative soprattutto in collaborazione con aziende, associazioni ed Istituzioni e da nuove modalità di coinvolgimento dei più giovani.