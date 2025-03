Una novità importante nella famiglia di AVIS Faenza; l’assemblea dei soci del 25 febbraio scorso, sono state assegnate le cariche del nuovo consiglio direttivo per il quadriennio 2025-2028

Nuovo presidente è Raffaella Poggiolini: “Cosa dire… non me lo aspettavo! – riferisce appena dopo l’elezione – Quando sono stata eletta, ho compreso di essere entrata a far parte di una squadra unita da un obiettivo comune, una causa nobile dal significato profondo: sensibilizzare alla donazione del sangue. Un gesto di puro altruismo, tutt’altro che scontato. Anche io, in passato, non ne avevo compreso appieno l’importanza. Oggi mi trovo a raccogliere un’eredità importante, un ruolo di responsabilità portato avanti con dedizione e passione dal mio predecessore Angelo.

Ammetto che questo mi spaventa, ma allo stesso tempo mi motiva. Ho voglia di imparare, di crescere, di condividere questa esperienza con i miei colleghi.”

Al suo fianco a guidare questa nuova squadra ci saranno Ivonne Malavolti come vicepresidente, Elena Ciani segretario e Maria Grazia Magagni tesoriere; completano il consiglio Baruzzi Samuseva Iryna, Emiliani Antonio, Lupo Francesca, Mainetti Marco, Mariani Luigi, Monteforte Massimo, Morani Raffaele, Taroni Milena, Turchetti Francesco, Villori Viola e Mazzotti Angelo, presidente uscente che continuerà a supportare il team.