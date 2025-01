Tantissime persone lunedì pomeriggio in Piazza del Popolo per la befana dell’Avis. Per l’associazione, la festa dedicata ai bambini è stata sempre un veicolo attraverso il quale promuovere la donazione: il 2024 in questo senso per l’Avis di Faenza si chiude positivamente. Tuttavia sarebbe necessario un maggior numero di nuovi donatori.