Il primo semestre del 2025 ci offre uno spunto di riflessione importante: pur in un contesto

regionale complessivamente in lieve calo, il nostro territorio continua a distinguersi per impegno e

sensibilità. I dati della regione Emilia-Romagna ha registrato un lieve calo generale delle donazioni

di sangue intero ma crescono le donazioni di Plasma, confermando un trend che richiede attenzione

e condivisione. In Romagna, il quadro mostra una lieve crescita complessiva (da 34.550 a 34.824

donazioni), grazie soprattutto all’aumento significativo delle donazioni di plasma, che sono passate

da 9.972 a 11.124.

I dati che mostra Faenza sono dati promettenti. Registrano la crescita dei donatori effettivi (2.972

contro i 2.859 dello scorso anno), mentre le donazioni totali restano pressoché stabili (2.574 nel

2025 rispetto a 2.589 nel 2024). In crescita le donazioni di Plasma (da 707 a 782).

“Faenza si presenta in linea con la tendenza positiva della Romagna – afferma il nuovo presidente

Raffaella Poggiolini – e penso che con l’impegno di tutto il nuovo consiglio riusciremo a fare

sempre meglio”

“Tra gli obiettivi primari che mi ero posta al momento dell’elezione c’era la sensibilizzare alla

donazione del sangue e la formazione di nuovi futuri donatori – afferma Poggiolini – per questo è

importantissima la nostra presenza in molte delle scuole faentine (anche con progetti innovativi),

che ogni anno ci accolgono fra i loro ragazzi.”

Abbiamo incontrato 24 classi delle primarie (elementari) , 22 classi delle secondarie di primo grado

(medie) e 31 classi delle secondarie di secondo grado (superiori) per un totale di oltre 1500

ragazzi raggiunti anche attraverso la manifestazione sportiva organizzata dagli istituti dove ha visto

avis presente con magliette con il logo Avis. Abbiamo inaugurato la stagione all’aperto con gli

storici banchetti Avis alla festa dla Mugnega di Santa Lucia ma saremo anche alla Sagra del

Buongustaio, e quella di Sarna. Abbiamo partecipato alla manifestazione di orienteering

dell’associazione dilettantistica Carchidio-Strocchi ed eravamo sul palco del Masini per la

manifestazione del Pavone D’Oro. Non per ultimo abbiamo iniziato una collaborazione con Furia

Romagnola che ha visto la realizzazione di una maglietta personalizzata con il gruppo sanguigno.

Questa iniziativa vuole incentivare tutti i nuovi donatori. Abbiamo partecipato alla conferenza sul

plasma organizzata da Avis Provinciale Ravenna tenutasi nella sala del consiglio comunale di

Faenza lo scorso 26 giugno.

Un grazie ai donatori ai collaboratori ai volontari ai consiglieri ed alle istituzioni sempre a fianco

della condivisione e costruzione del bene comune.

Donare sangue e plasma è un atto di altruismo che lascia un’impronta nella vita di chi è in

difficoltà